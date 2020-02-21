Появились зрелищные фото со съемок нового Бэтмена

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Бэтмен /Twitter

В Сети появились новые кадры со съемок долгожданного блокбастера Бэтмен от режиссера Мэтта Ривза, где главную роль играет актер Роберт Паттинсон. Именно его запечатлели на фотографиях, где он в костюме своего героя, который похож на тот, что был показан в тизере.

Также опубликовано короткое видео со съемочного процесса.

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Примечательно, что Бэтмен на съемках ездит на мотоцикле, что, возможно, отсылает к популярному комиксу Бэтмен: Нулевой год. На костюме героя видны защитные стекла на глазах (их могут удалить на постпродакшене), высокий воротник и дизайн наручней, на котором, вероятно, закреплены стрелы для арбалета. Костюмы для этого фильма делала оскароносная Жаклин Дюрран, работавшая над фильмами Анна Каренина и Маленькие женщины.

Напомним, что фильм Бэтмен выйдет на широкие экраны 24-го июня 2021-го года.

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