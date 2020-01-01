"Очень грустная": Коллега Мэрилин Монро рассказала правду об актрисе

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Мэрилин Монро /Getty Images

Американская актриса и секс-символ 50-ых Мами Ван Дорен в интервью для Fox News рассказала о жизни своей коллеги - легендарной Мэрилин Монро, а также о том, какой та была на самом деле.

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По словам Ван Дорен, Монро была не такой веселой, как в кадре, потому что зачастую она много грустила. "Большинство времени она была очень грустная. Впрочем, когда она немного выпивала – становилась той Мэрилин Монро, которую все знали. Она была такой, какой хотела казаться в глазах социума. Мэрилин слишком много ожидала от себя. Когда Монро исполнилось 30 лет, то она не была такой популярной, как раньше. И я думаю, что это очень ее огорчало, ведь Монро имела столько внимания в те ранние годы своей карьеры в Голливуде", - призналась актриса.

Кроме этого, 89-летняя звезда поведала, что Мэрилин Монро было тяжело держаться за мужчин, а сама она после смерти своей коллеги решила бросить карьеру в Голливуде.

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