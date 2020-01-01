Меган Маркл может сыграть супергероиню в киновселенной MARVEL

Агенты актрисы подыскивают для нее роль в блокбастере

Поделись







Меган Маркл и принц Гарри /Getty Images

Популярная актриса и Герцогиня Сассекская Меган Маркл, вышедшая из королевской семьи, намерена вернуться к своей карьере в кино. Ее первой ролью может стать образ супергероини в крупных блокбастерах.

Читай также: Названы самые ожидаемы фильмы 2020 года

Сообщается, что агенты Маркл уже заняты поисками подходящей роли в киновселенной Marvel. Именно работа в этой студии может принести пополнение в семейный бюджет. "Меган намерена вернуться в кино. Она хочет сделать это с ролью в крутом фильме про супергероев", - заявил ее агент Ник Коллинз.

Стоит отметить, что Маркл уже сотрудничает с Disney, озвучивая персонажей в анимационных лентах. Кроме этого, она будет вести реалити-шоу, в котором поделится советами относительно семейной жизни.

Напомним, что следующим фильмов киновселенной Marvel станет Черная Вдова, который выйдет уже 30-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что гендиректор Disney внезапно покинул пост