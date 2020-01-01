Гендиректор Disney внезапно покинул пост: Названа причина

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Боб Айгер /Getty Images

Из поста генерального директора Disney неожиданно ушел Бою Айгер, который пробыл на нем 15 лет. Именно при нем студия стала самым главным производителем контента в мире, а также совершила несколько крупных сделок (в том числе покупка FOX и контроль над Marvel) и стала самой прибыльной в Голливуде. Теперь же на эту должность пришел Боб Чапек, отвечавший за потребительские товары и парки развлечений.

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По словам самого Айгера, причина его ухода кроется в том, что сейчас наилучшее время для смены руководства (запуск Disney+, слияние с активами Fox). Он займет пост исполнительного директора Disney, в течение 22-ух месяцев будет помогать Чапеку, а также займется работой с подразделениями, отвечающими за производство контента.

Напомним, что уже 5-го марта выйдет новый мультфильм Вперед совместного производства Disney/Pixar.

Ранее сообщалось о том, что Disney установили новый исторический рекорд по кассовым сборам