"Последняя глава": Вышло видео со съемок нового Бонда

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Не время умирать /Flickr

На официальном YouTube-канале франшизы о Джеймсе Бонде вышло новое видео со съемок 25-го фильма - Не время умирать. В нем режиссер Кэри Фукунага рассказал о том, как проходила работа над юбилейным эпизодом.

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По словам постановщика, эта часть станет последней главой для актера Дэниэла Крэйга, а в этом фильме для него было важным заново раскрыть персонажа, кем он стал после отставки и как он справляется со шпионскими играми. Кроме этого, ему предстоит столкнуться с одним из опаснейших врагов за всю его историю. "Появился кто-то новый, гораздо более опасный, чем кто-либо, с кем ему приходилось сталкиваться. И кем бы он ни был, он умнее и сильнее СПЕКТРа", - прокомментировал Фукунага.

Фильм Не время умирать выйдет в украинских кинотеатрах уже 9-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появился и новый трейлер 25-го Бонда