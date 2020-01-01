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Вышел зрелищный трейлер нового фильма про Джеймса Бонда

Ролик выпущен под песню от Билли Айлиш
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Не время умирать
Не время умирать
/Скриншот из трейлера

Сразу же вслед за премьерой официальной заглавной песни к фильму 007: Не время умирать от Билли Айлиш в Сети опубликовали и новый трейлер к 25-ой картине про Джеймса Бонда. Он также сопровождается свежим треком.

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В ролике показали несколько новых кадров, включая, отдых Бонда перед новой миссией, вечеринку, потрепанный вид агента 007 возле уходящего поезда, а также злодея в исполнении Рами Малека и несколько экшен-сцен.

Напомним, что боевик 007: Не время умирать выйдет в украинский прокат 9-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер четвертого сезона Очень Странных Дел

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Бонд 25 Не время умирать Агент 007 Дэниэл Крэйг Билли Айлиш трейлер боевик Все теги
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