Вышел зрелищный трейлер нового фильма про Джеймса Бонда

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Не время умирать /Скриншот из трейлера

Сразу же вслед за премьерой официальной заглавной песни к фильму 007: Не время умирать от Билли Айлиш в Сети опубликовали и новый трейлер к 25-ой картине про Джеймса Бонда. Он также сопровождается свежим треком.

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В ролике показали несколько новых кадров, включая, отдых Бонда перед новой миссией, вечеринку, потрепанный вид агента 007 возле уходящего поезда, а также злодея в исполнении Рами Малека и несколько экшен-сцен.

Напомним, что боевик 007: Не время умирать выйдет в украинский прокат 9-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер четвертого сезона Очень Странных Дел