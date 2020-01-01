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Производство запущено: Раскрыты детали новых Звездных Войн

Лента может рассказать о планете ситхов
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Звездные Войны
Звездные Войны
/Flickr

В конце 2019-го года завершилась основная серия космической саги Звездные Войны, однако франшиза все же будет продолжаться с новыми историями. Студия Lucasfilm уже запустила производство новой ленты, которая пока что не имеет названия.

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Как сообщает издание Deadline, над картиной работают Джастин Диллард (Ловкость) и Мэтт Оуэнс (Люк Кэйдж), и пока производство находится на самой ранней стадии. Точно известно, что это будет полнометражная картина, в которой речь пойдет о планете ситхов Эксигол, на которой скрывался Палпатин.

Дата выхода нового проекта неизвестна. Последний фильм по космической киновселенной назывался Звездные Войны: Скайуокер. Восход. Он вышел в декабре 2019-го.

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