Оскароносный Хоакин Феникс спас корову и теленка со скотобойни

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Хоакин Феникс /Getty Images

Знаменитый актер Хоакин Феникс, который является веган-активистом и борцом за права животных, затронул эти темы еще во время своей победной речи на Оскар-2020. Теперь же актер пошел дальше и спас со скотобойни корову и ее недавно родившегося теленка.

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Произошло это в городе Пико Ривера, штат Калифорния, где расположена скотобойня Энтони Ди Мариейя. Владелец отказался убивать корову из-за того, что она отделилась от стада и родила теленка. Именно поэтому Феникс забрал их и отвез на ферму зоозащитников Farm Sanctuary.

Напомним, что в этом году Хоакин Феникс получил свой первый Оскар в карьере за лучшую мужскую роль в фильме Джокер.

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