"Очень круто!": Известные пранкеры разыграли Хоакина Феникса от лица Греты Тунберг

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Хоакин Феникс /Getty Images

Популярные российские пранкеры Вован и Лексус решили разыграть актера Хоакина Феникса, который в этом году наделал много шума своей ролью в Джокере. Они позвонили ему, представившись Гретой Тунберг и ее отцом Сванте, с предложением поучаствовать в одной акции.

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Фейковая Грета, голос которой изобразила знакомая девушка пранкеров, сообщила, что собирается запустить проект Звезды спасают Землю, принять участие в котором позвала и Феникса. К их разговору даже подключилась его возлюбленная - актриса Руни Мара.

Однако после разговоров об экологии псевдо-Грета перешла к фильму Джокер, предложив снять продолжение, в котором она сыграет Харли Квинн. "Иногда мне хочется взять бейсбольную биту и избить всех политиков, которые думают, что они очень умные, но при этом делают очень плохие вещи", - заявила она, после чего попросила изобразить Феникса смех Джокера, и он, немного поколебавшись, все же сделал это. После этого, пранкеры разыграли ссору, включив выстрелы из фильма Брат. За ними последовала тишина, но вскоре Хоакин догадался, что это был розыгрыш.

"Круто, очень круто! После такого мы, возможно, начнем заикаться, но это было великолепно", - прокомментировал всю ситуацию Феникс.

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