"Удивительные истории": Вышел трейлер долгожданного сериала Стивена Спилберга

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Удивительные истории /Flickr

В Сети появился трейлер одного из самых ожидаемых сериалов марта - Удивительные истории, который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Этот проект - перезагрузка шоу, которое снимал в 80-ых Стивен Спилберг. На этот раз он выступил в качестве продюсера.

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Сериал будет состоять из пяти серий, в каждой из которых будет рассказана отдельная история о людях, которые, например, обнаруживают у себя сверхъестественные способности. Жанрово же проект смешал в себе научную фантастику, фэнтези, мистику и немного хоррора.

Сериал Удивительные истории выйдет на Apple TV+ уже 6-го марта.

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