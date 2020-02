Загадочно: Появились фото и видео со съемок Венома 2

Пока съемки второй части блокбастера Веном в самом разгаре, актер Том Харди опубликовал в своем Instagram фото с процесса, на котором запечатлен Вуди Харрельсон в образе Клетуса Кэссиди (Карнажа). Со странички актера все же заставили снимок удалить, однако по Сети он успел разбежаться, чтобы зрители увидели, как в этот раз будет выглядеть злодей.

Также в Twitter случайные прохожие выложили короткую видеозапись, на которой засняли съемку сцены, где на Кэссиди нападает полицейский. Судя по тому, как движет руками актер, его герой уже стал монстром по имени Карнаж.

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!



It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.



I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?



Either way it looks great!



pic.twitter.com/KgMC7j7OyU