"Очень круто": Режиссер Венома 2 рассказал о сюжете фильма

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Энди Серкис /Getty Images

Голливудский актер и режиссер Энди Серкис, который в данный момент работает над второй частью блокбастера Веном, пообщался с прессой на церемонии вручения премии BAFTA. В общих чертах он рассказал о том, как проходит процесс съемок и что стоит ожидать от увиденного.

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Постановщик отметил, что пока что не может вдаваться в глубоки подробности. "У нас прошло уже 40 дней съемок, и это очень круто… В фильме есть восхитительный Том Харди, который, понятное дело, в центре истории. И мы действительно углубляемся в отношения между ним и его врагами (речь, вероятно, идет и о самом Веноме, и о Карнаже, которого играет Вуди Харрельсон - прим. ред.), - признался Серкис.

Фильм Веном 2 выйдет в украинский прокат 2-го октября 2020-го года.

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