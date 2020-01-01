Пэрис Хилтон выкупит курорт в Карпатах, чтобы снять о себе фильм

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Пэрис Хилтон /Getty Images

Популярная американская модель, бизнесвумен и актриса Пэрис Хилтон планирует снять последнюю часть документального фильма о своей деятельности под названием Это Пэрис в Украине, точнее - в Закарпатье. Для этого звезда планирует выкупить популярный курорт.

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Съемки состоятся в комплексе Деренивская купель сразу же после того, как будет завершена сделка по его продаже - в апреле. Хилтон отметила, что этот фильм не будет похож на остальные, где она снималась, и теперь поклонники смогут узнать ее настоящую.

Деренивская купель /facebook.com/derenivska.kupil/

"Меня судят по персонажу, которого я создала в начале своей карьеры. Здесь все будет по-другому. Люди увидят деловую женщину, которая создала и продолжает усердно работать со своими бизнес-империями. Увидят, кто я на самом деле", - подчеркнула Пэрис.

Документальный фильм Это Пэрис выйдет в мае 2020-го на YouTube. До этого в последний раз Хилтон появлялась на экранах в роли самой себя в ленте Элитное общество.

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