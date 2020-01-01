Культовая комедия Дорогая, я уменьшил детей вернется на экраны
Популярная фантастическая комедия 1989-го года Дорогая, я уменьшил детей в свое время получила довольно неоднозначные продолжения, телефильмы и даже сериалы. Однако на этот раз студия Disney решила подойти крайне серьезно к новому сиквелу - его снимет режиссер Джо Джонстон, снявший оригинал, а Рик Морэнис (тоже из оригинала) вернется в кино спустя более 20 лет перерыва.
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Первый фильм рассказывал о мужчине Зелински, который уменьшил своих детей. Теперь же в центре сюжета будет его сын, которого сыграет Джош Гад. Он, как можно догадаться, тоже случайно сделает совсем маленькими своих отпрысков. Однако более детальной информации о проекте пока нет.
Дата выхода продолжения комедии Дорогая, я уменьшил детей пока неизвестна.
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