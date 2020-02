Кевин МакКалистер вернется в перезапуске комедии Один Дома - СМИ

Поделись







Один дома /Flickr

Перезапуск одной из любимейших рождественских комедий зрителей со всего мира Один Дома уже собрал исполнителей, как минимум, главных ролей, а теперь продолжает постепенно обрастать новыми подробностями. На этот раз издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники сообщило, что в новой ленте вернется Кевин МакКалистер.

По существующей информации, Кевин в новой версии комедии предстанет уже взрослым, а также будет владеть целой охранной компанией, работающей в доме главного героя Макса (его сыграет Арчи Йейтс). Сообщается, что Disney уже подыскивают актера на эту роль и, вероятно, могут пригласить Маколея Калкина, который сыграл Кевина в оригинале, а также возвращался к этой роли в рекламном ролике.

Стоит отметить, что пока официальных подтверждений данной информации не было.

