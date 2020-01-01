Боевик Смертельное оружие с Мэлом Гибсоном может вернуться на экраны

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Смертельное оружие /Flickr

Культовый боевик Смертельное оружие, в котором главные роли играли Мэл Гибсон и Дэнни Гловер, может обзавестись долгожданной пятой частью. Об этом на встрече продюсеров от издания THR заявил Дэн Лин, сообщив, что режиссер Ричард Доннер также может присоединиться к проекту.

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"Мы пытаемся сдвинуть с мертвой точки последнее Смертельное оружие… И это просто удивительно. Сама история очень важна для него. Мэл Гибсон и Дэнни Гловер готовы, теперь все дело в сценарии", - рассказал Лин.

Напомним, что серия боевиков Смертельное оружие рассказывает о двух полицейских, прошедших Вьетнам. Один из них - безрассуден и всегда лезет под пули, другой - старше и аккуратнее. Вместе они получают самые сложные задания. Четвертая часть увидела свет в 1998-ом году.

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