Съемки продолжения Безумного Макса начнутся в 2020-ом - СМИ

Продолжение нашумевшего экшена уже на за горами

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Безумный Макс /Flickr

Уже ставший культовым боевик Безумный Макс: Дорога ярости, который многими изданиями и критиками был признан одним из лучших фильмов 21-го века, наконец-то получит продолжение. Как сообщает GWW, ссылаясь на свои источники, съемки второй части стартуют уже осенью 2020-го.

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Режиссер Джордж Миллер еще в конце 2019-го заявил, что хотел снять продолжение экшена, а теперь, как известно, уладил все юридические вопросы, связанные с лентой, которая сейчас носит неофициальное название Безумный Макс: Пустошь. Пока что нет никакой информации о сюжете и точных датах производства, как и неизвестно, примет ли участие в проекте актер Том Харди.

Напомним, что фильм Безумный Макс: Дорога ярости вышел в 2015-ом году.

Ранее сообщалось о том, что The Independent назвали лучшие фильмы десятилетия