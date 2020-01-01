Переключиться на мобильную версию

"Пытаемся связаться": Звезда советского кино пропала в Мексике

Наталья Андрейченко перестала выходить на связь
Поделись

Наталья Андрейченко в фильме Мэри Поппинс, до свидания
Наталья Андрейченко в фильме Мэри Поппинс, до свидания
/Кадр из фильма

Популярная советская актриса Наталья Андрейченко, которая известна по главной роли в фильме Мэри Поппинс, до свидания, перестала выходить на связь более суток назад. Она пропала в Мексике, где у нее есть свой дом.

Читай также: Стала известна причина смерти 21-летнего рэпера Juice Wrld

Сообщается, что актриса гостила у своей подруги в субботу, 25-го января. Тогда же она стала жаловаться на ухудшение самочувствия, однако все же села за руль автомобиля. С тех пор она перестала выходить на связь.

"Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось", - прокомментировал ситуацию директор Натальи Ян Трунцев.

Ранее сообщалось о том, что Билли Айлиш и украинская пианистка получили премии Грэмми

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Мэри Поппинс до свидания Мэри Поппинс советское кино актриса пропала актриса Наталья Андрейченко Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь