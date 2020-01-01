"Пытаемся связаться": Звезда советского кино пропала в Мексике

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Наталья Андрейченко в фильме Мэри Поппинс, до свидания /Кадр из фильма

Популярная советская актриса Наталья Андрейченко, которая известна по главной роли в фильме Мэри Поппинс, до свидания, перестала выходить на связь более суток назад. Она пропала в Мексике, где у нее есть свой дом.

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Сообщается, что актриса гостила у своей подруги в субботу, 25-го января. Тогда же она стала жаловаться на ухудшение самочувствия, однако все же села за руль автомобиля. С тех пор она перестала выходить на связь.

"Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось", - прокомментировал ситуацию директор Натальи Ян Трунцев.

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