Стала известна причина смерти 21-летнего рэпера Juice Wrld

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Juice WRLD /instagram.com/juicewrld999

Популярный 21-летний американский рэпер Джаред Энтони Хиггинс, более известный под псевдонимом Juice Wrld, трагически ушел из жизни 8-го декабря 2019-го года. Теперь же издание Fox News сообщило официальную причину смерти артиста.

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Заключение судмедэкспертизы указывает на то, что причиной случившегося стала передозировка наркотическими препаратами. В крови Хиггинса были обнаружены оксикодон и кодеин. "Бюро установило, что Хиггинс умер в результате токсичности оксикодона и кодеина. Способ смерти - несчастный случай", - говорится в сообщении.

Известно, что накануне произошедшего самолет артиста должны были проверить агенты ФБР после подозрение в перевозке наркотиков. Тогда Juice Wrld принял запрещенные препараты, а при обыске были найдены более 30 кг марихуаны, а также три пистолета, которые были зарегистрированы на имя рэпера. Его смерть наступила 8-го декабря в аэропорту Чикаго.

Ранее сообщалось о том, что американский певец умер во время концерта