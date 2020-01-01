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Извинился и замолчал: Американский певец умер во время концерта

Дэвид Олни скончался, извинившись перед зрителями
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Дэвид Олни умер, спев три песни
Дэвид Олни умер, спев три песни
/instagram.com/thedavidolney/

Популярный американский певец Дэвид Олни ушел из жизни так, как этого хотели бы многие его коллеги - его не стало прямо во время выступления на фестивале во Флориде. Ему был 71 год. О произошедшем сообщает издание Variety.

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Трагедия произошла в субботу 18-го января, когда артист сидел на стуле после того, как его самочувствие ухудшилось. Он спел всего три своих композиции, извинился перед зрителями, замолчал и опустил подбородок.

Коллеги изначально подумали, что Олни решил просто отдохнуть, однако спустя немного времени его все же попытались привести в чувства, но безрезультатно. Причина смерти музыканта пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериалов Горец и Друзья совершил самоубийство

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