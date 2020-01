Билли Айлиш и украинская пианистка получили премии Грэмми

Поделись







Билли Айлиш на Грэмми-2020 /Getty Images

В Америке уже 62-ой раз подряд вручили премии Grammy за музыкальные заслуги. Главным триумфатором церемонии в этом году стала 18-летняя певица Билли Айлиш, которая победила во всех четырех основных номинациях.

Айлиш получила награду за лучший альбом года When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, за лучшую песню - Bad Guy, а также стала самой молодой исполнительницей года, обойдя всех своих конкурентов. Кроме этого, она победила в номинации Запись года, а ее брат Финнеас был награжден, как лучший продюсер неклассической музыки.

Также свою статуэтку Грэмми получила и украинская пианистка Надежда Шпаченко. У нее было две номинации, но лауреаткой она стала за Лучший классический сборник, который носит название Poetry of Places.

Надежда Шпаченко на Грэмми-2020 /Getty Images

Лучшим рэп-альбом в этом году был признан IGOR от артиста Tyler, the Creator, рок-альбомом - Social Cues от Cage the Elephant, а музыкант Anderson.Paak с пластинкой Ventura победил в номинации Лучший R`n`B-альбом.

