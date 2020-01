Сразу в тренды: Билли Айлиш взорвала YouTube новым клипом

Поделись







Billie Eilish - everything i wanted /Скриншот с YouTube

Популярная 18-летняя певица Билли Айлиш, которая получила шесть номинаций на Грэмми, в том числе и за альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, выпустила свежий клип. Он носит название Everything i wanted и режиссером снова выступила сама артистка.

В меланхоличном музыкальном видео вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом Билли едет в автомобиле по городу, после чего они погружаются в океан. Певица ранее признавалась, что идея для этого клипа пришла ей после сна, в котором она пыталась покончить с собой, а только одному человеку было на это не все равно.

"Обстоятельства неважны, мы всегда будем друг у друга и всегда будем рядом, чтобы поддержать друг друга", - эти слова появились в начале ролика.

Клип Billie Eilish - everything i wanted за несколько часов набрал более 7 миллионов просмотров, а также попал в тренды украинского YouTube.

