Билли Айлиш испонит главную песню к новому Джеймсу Бонду

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Билли Айлиш напишет саундтрек к Бонду 25 /Getty Images / Flickr

Франшиза Бондианы славится не только своей продолжительность, зрелищем, сюжетами, но и шикарными саундтреками, которым даже удавалось завоевывать Оскар. В юбилейном 25-ом фильме под названием Не время умирать главную песню исполнит популярная молодая певица Билли Айлиш.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

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Как сообщают продюсеру картины, трек будет невероятно мощным и трогательным. Как он будет называться, пока неизвестно, как и дата его релиза. В любом случае, насладиться им можно будет при просмотре самой ленты, которая выйдет в украинский прокат уже 9-го апреля.

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