Билли Айлиш испонит главную песню к новому Джеймсу Бонду

Франшиза Бондианы славится не только своей продолжительность, зрелищем, сюжетами, но и шикарными саундтреками, которым даже удавалось завоевывать Оскар. В юбилейном 25-ом фильме под названием Не время умирать главную песню исполнит популярная молодая певица Билли Айлиш.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg