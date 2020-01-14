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Билли Айлиш испонит главную песню к новому Джеймсу Бонду

Певице выпала честь исполнить саундтрек к ленте Не время умирать
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Билли Айлиш напишет саундтрек к Бонду 25
Билли Айлиш напишет саундтрек к Бонду 25
/Getty Images / Flickr

Франшиза Бондианы славится не только своей продолжительность, зрелищем, сюжетами, но и шикарными саундтреками, которым даже удавалось завоевывать Оскар. В юбилейном 25-ом фильме под названием Не время умирать главную песню исполнит популярная молодая певица Билли Айлиш.

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Как сообщают продюсеру картины, трек будет невероятно мощным и трогательным. Как он будет называться, пока неизвестно, как и дата его релиза. В любом случае, насладиться им можно будет при просмотре самой ленты, которая выйдет в украинский прокат уже 9-го апреля.

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Не время умирать Джеймс Бонд Агент 007 Билли Айлиш Все теги
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