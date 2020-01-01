"200 раз был близок к смерти": Джеки Чан сделал откровенное признание

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Джеки Чан /getty Images

Всемирно известный китайско-американский актер Джеки Чан, как известно, не прибегает к помощи каскадеров, выполняя трюки в фильмах самостоятельно. Само собой, это не всегда проходило гладко и часто были случаи, которые можно назвать почти что смертельными.

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По словам Чана, таких инцидентов было очень много за его карьеру. "Сколько раз я был близок к смерти? Неоднократно. Возможно, по нескольку раз в каждом из фильмов. Вероятно, это происходило еще чаще, когда я был моложе. Так что более 200 раз", - признался актер в интервью изданию AsiaOne.

Известно, что одно из последних происшествий, которые угрожали жизни Джеки Чана, случилось на съемках боевика Авангард, который выйдет в 2020-ом году.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов опроверг новость о своей смерти