"200 раз был близок к смерти": Джеки Чан сделал откровенное признание
Всемирно известный китайско-американский актер Джеки Чан, как известно, не прибегает к помощи каскадеров, выполняя трюки в фильмах самостоятельно. Само собой, это не всегда проходило гладко и часто были случаи, которые можно назвать почти что смертельными.
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По словам Чана, таких инцидентов было очень много за его карьеру. "Сколько раз я был близок к смерти? Неоднократно. Возможно, по нескольку раз в каждом из фильмов. Вероятно, это происходило еще чаще, когда я был моложе. Так что более 200 раз", - признался актер в интервью изданию AsiaOne.
Известно, что одно из последних происшествий, которые угрожали жизни Джеки Чана, случилось на съемках боевика Авангард, который выйдет в 2020-ом году.
Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов опроверг новость о своей смерти