Не оценили: Звездные Войны 9 признаны худшим фильмом серии

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Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

Последний девятый фильм знаменитой космической саги Звездные Войны: Скайуокер. Восход еще с самого начала мирового проката был довольно прохладно встречен критиками (наша редакция также писала рецензию на него). Теперь же на сайте Rotten Tomatoes перестали обновляться рецензии и закрепился окончательный рейтинг - 52% свежести.

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Такой результат всего на один процент ниже, чем у Скрытой угрозы, которая имеет 53% свежести и до этого считалась как критиками, так и фанатами худшей частью Звездных Войн. Однако, несмотря на провал в плане оценок, Скайуокер. Восход уже перешагнул отметку в миллиард долларов кассовых сборов. И хотя это считается кассовым успехом, результат все равно худший в рамках современной трилогии, где седьмая часть собрала $2,068 млрд, а восьмая - $1,33 млрд.

Напомним, что фильм Звездные Войны: Скайуокер. Восход все еще идет в кинотеатрах Украины.

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