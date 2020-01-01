Квентин Тарантино назвал лучшего актера в Голливуде

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Квентин Тарантино /Getty Images

Американский режиссер Квентин Тарантино, чей фильм Однажды в Голливуде получил десять номинаций на Оскар, уже рассказывал, какие фильмы в 2019-ом году ему понравились больше всего. Теперь же он поведал, какого молодого актера считает лучшим в данным момент.

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По словам Тарантино, сейчас он больше всего восхищается 39-летним Крисом Пайном. "Если говорить об актерах нынешнего поколения, то я самый большой фанат Криса Пайна", - признался постановщик, добавив, что больше всего ему понравились такие фильмы с участием этого актера, как Стартрек 2009-го года, а также триллер Неуправляемый.

Крис Пайн /Getty Images

Важно отметить, Пайн ни риза не снимался у Тарантино, но режиссер заявил, что если вдруг появится подходящая для него роль, то он обязательно позовет его на съемки в своей картине.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино назвал один из лучших фильмов десятилетия