Зажигательная Марго Робби: Вышел драйвовый трейлер Хищных Птиц от DC
Один самых ожидаемых супергеройских блокбастеров этого года под названием Хищные Птицы от студий Warner и DC выйдет уже в феврале. Однако авторы выпустили зрелищный и драйвовый музыкальный трейлер, посвященный саундтреку картины.
Читай также: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Свежий ролик демонстрирует кадры из фильма, которые наполнены экшеном, зрелищем, погонями, драками и перестрелками под саундтрек, который будет присутствовать в фильме. Сюжет же блокбастера расскажет о Харли Квинн, которую снова сыграет Марго Робби, решившую после расставания с Джокером собрать женскую супергеройскую команду.
Фильм Хищные Птицы от DC выйдет в украинский прокат 6-го февраля.
Ранее сообщалось о том, что вышел новый впечатляющий трейлер Черной Вдовы от MARVEL