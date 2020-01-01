Зажигательная Марго Робби: Вышел драйвовый трейлер Хищных Птиц от DC

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Хищные Птицы /Flickr

Один самых ожидаемых супергеройских блокбастеров этого года под названием Хищные Птицы от студий Warner и DC выйдет уже в феврале. Однако авторы выпустили зрелищный и драйвовый музыкальный трейлер, посвященный саундтреку картины.

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Свежий ролик демонстрирует кадры из фильма, которые наполнены экшеном, зрелищем, погонями, драками и перестрелками под саундтрек, который будет присутствовать в фильме. Сюжет же блокбастера расскажет о Харли Квинн, которую снова сыграет Марго Робби, решившую после расставания с Джокером собрать женскую супергеройскую команду.

Фильм Хищные Птицы от DC выйдет в украинский прокат 6-го февраля.

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