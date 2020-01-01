"Набросилась с ножом": Звезда Marvel призналась, почему убила свою мать

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Молли Фицджеральд /instagram.com/sparkleshimmerglow/

Американская актриса Молли Фицджеральд, снявшая в фильме Первый мститель от Marvel, совсем недавно была задержана по подозрению в убийстве своей матери. Теперь же она впервые признала, почему совершила данное преступление. Об этом сообщает издание Fox News.

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Известно, что на допросе актриса призналась, что ей пришлось защищаться от разъяренной родительницы, которая набросилась на нее с ножом. По ее словам, ей удалось выхватить холодное оружие из рук матери, но раны на теле все же остались (их обнаружили). В последствии она ударила ее насадкой от пылесоса, а после - убила.

Также сообщается, что после вскрытия на теле женщины были обнаружены множественные травмы и следы удушения. Отец Молли Фицджеральд подтвердил в суде, что она была агрессивной перед инцидентом. Доказательств, что именно мать актрисы напала первой, на данный момент нет.

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