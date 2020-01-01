Звезды Друзей собрались вместе: Как выглядят сейчас Рэйчел, Фиби и Моника

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Звезды сериала Друзья /instagram.com/jenniferaniston/

Популярные актрисы Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу, знакомые многим зрителям по главным ролям в ситкоме Друзья, до сих пор дружат и проводят время вместе. Об этом свидетельствует новое совместной фото звезд.

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"Привет от девушек напротив", - гласит подпись снимков в Instagram. Стоит отметить, что они довольно часто публикуют фотография с совместного отдыха и нельзя не подчеркнуть, что Энистон, Кокс и Кудроу выглядят отлично.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Энистон шокировала фанатов поцелуем с женщиной