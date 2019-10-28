"В первый раз": Дженнифер Энистон шокировала фанатов поцелуем с женщиной

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Энистон и Дедженерис /instagram.com/theellenshow/

Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала новой гостьей в The Ellen Show, которое ведет Эллен Дедженерес. Прямо во время эфира звезда обескуражила своих поклонников, согласившись поцеловаться с собеседницей.

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В ходе беседы Эллен спросила у Энистон о том, когда она в последний раз целовалась с женщиной. После небольшой паузы актриса ответила, что никогда в жизни не практиковала подобное. После этого ведущая приблизилась к гостье, и они поцеловались в губы на глазах у зрителей.

На вопрос ведущей "ну как?" Дженнифер ответила: "У тебя мягкие губы".

Стоит отметить, что Эллен Дедженерис уже 11 лет находится в браке со своей возлюбленной Порше Де Росси.

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