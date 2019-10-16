13 миллионов лайков: Дженнифер Энистон сломала Instagram

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Дженнифер Энистон /Getty Images

Популярная актриса Дженнифер Энистон совсем недавно создала свой аккаунт в Instagram, который за несколько часов побил рекорд соцсети, ранее принадлежавший Меган Маркл и принцу Гарри, на страничку которых за шесть часов подписался 1 миллион человек. Столько же подписчиков собралось у Энистон за 5 часов и 16 минут.

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Сейчас у голливудской звезды уже имеется 13,4 миллионов подписавшихся фанатов, а на первом посте с коллегами из сериала Друзья набралось 13 млн лайков. Даже Instagram не смог выдержать такой активности, из-за чего у него произошел сбой. Однако звезда отшутилась, что не хотела ломать соцсеть, а также поблагодарила пользователей за такую гостеприимность.

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