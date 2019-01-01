HBO могут снять продолжение сериала Друзья

Канал планирует выпустить спецэпизод со всеми звездами сериала

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Друзья /Flickr

Канал HBO разрабатывает новый проект для своего стримингового сервиса HBO MAX, который может стать продолжением сериала Друзья. В специальном выпуске могут появиться Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лизу Кудроу, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана и Мэтью Перри, которые, как известно, дали предварительное согласие.

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Как сообщается издание THR, в данный момент продюсеры канала согласовывают условия контрактов со звездами оригинального сериала. Кроме этого, к проекту хотят завлечь создателей Друзей, Марту Кауффман и Дэвида Крейна. Спецвыпуск планируют посвятить 25-летию ситкома.

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