"Не видят смысла в лечении": Анастасию Заворотнюк выписали из больницы - СМИ

Поделись







Анастасия Заворотнюк /instagram.com/a_zavorotnyuk/

Во многих российских СМИ появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже довольно долгое время борется с раком мозга, больше не находится на лечении в клинике, где пробыла с октября 2019-го года.

Читай также: У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

"Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении", - сообщается в росс-СМИ. Однако о состоянии здоровья звезды официальной информации нет. Некоторые фанаты считают, что состояние Анастасии значительно ухудшилось, а болезнь перешла в терминальную стадию, другие же не теряют надежды на лучшее, предполагая, что она идет на поправку.

Кроме этого, известно, что в реабилитационном центре, где проходила лечение Заворотнюк, уже нет ее родственников, а возле здания больше не дежурят журналисты. Семья актрисы от комментариев отказалась.

Ранее сообщалось о том, что умер режиссер фильма Приключения Электроника Константин Бромберг