Однажды в Голливуде стал лучшим фильмом года по версии Critics’ Choice Awards

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Объявлены лауреаты Critics’ Choice Awards /Flickr

В Америке наградили победителей престижной кинопремими Critics’ Choice Awards. Главным лауреатом стала девятая лента Квентина Тарантино под названием Однажды в Голливуде. Кроме главного приза также был награжден Брэд Питт (Лучший актер второго плана), а также фильм получил приз за лучший оригинальный сценарий и лучшую работу художника-постановщика.

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Лучшим актером, по мнению кинокритиков, в этом году стал Хоакин Феникс (Джокер), лучшей актрисой - Рене Зелльвегер (Джуди), а лучшей актрисой второго плана - Лора Дерн (Брачная история). Кроме этого, фильм Ирландец получил награду за лучший актерский состав.

Лауреатов в режиссуре в этот раз оказалось аж двое (ничья) - это Сэм Мэндес с драмой 1917 и Пон Джун-хо с его нашумевшими Паразитами. Лучший адаптированный сценарий - Маленькие женщины, лучший мультфильм - История игрушек 4, лучший экшен - Мстители: Финал, лучшая комедия - Зови меня Долемайт, лучший хоррор - Мы, лучший иностранный фильм - Паразиты.

Лучшими сериалами на Critics’ Choice Awards стали Дрянь (комедия) и Наследники (драма).

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