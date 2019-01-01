Хуже ожидаемого: Звездные Войны 9 провалились в Китае и плохо стартовали в мире

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Звездные Войны: Скайуокер. Восход /Flickr

Блокбастер Звездные Войны: Скайуокер. Восход, который завершил многолетнюю франшизу, стартовал в международной прокате, показав слабый результат. Известно, что во всем мире он собрал 373 миллиона долларов за первые выходные, хотя ожидалось не менее 450 млн.

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Стоит отметить, что в Китае, который считается одной из самых больших площадок для кинопроката, фильм и вовсе провалился, заработав лишь $12 млн. Для сравнения, за тот же срок Ип Ман 4 собрал 47 млн, а детектив Достать Ножи (от режиссера, снявшего предыдущий эпизод Звездных Войн) - $13,5 млн.

На такой результат могли повлиять негативные отзывы критиков со всего мира, однако лента, скорее всего, соберет свой миллиард долларов или хотя бы приблизится к нему, но уже вряд ли повторит успех прошлых частей.

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