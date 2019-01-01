В Сети появился трейлер ремейка Пиноккио с культовым Роберто Бениньи

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Пиноккио /Скриншот с YouTube

В Сети опубликовали первый полноценный трейлер долгожданной ремейка знаменитой сказки Пиноккио, который на этот раз снял режиссер Маттео Гарроне. Примечательно, что одну из главных ролей сыграл культовый итальянский актер Роберто Бениньи, который перевоплощался в образ Пиноккио в ленте 2002-го года.

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Как обещают создатели, история на этот раз оживет по-новому. Однако сам сюжет останется практически без изменений - зрителя погрузят в удивительное приключение о деревянной кукле, которая смогла стать настоящим человеком с чистым сердцем.

Премьера фильма Пиноккио в украинских кинотеатрах состоится 12 марта 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что опубликован волнующий трейлер фильма 1917 о Первой мировой