Ужасы войны: Опубликован волнующий трейлер фильма 1917 о Первой мировой

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1917 /Скриншот с YouTube

В Сети появился новый трейлер ожидаемой военной драмы 1917 от режиссера Сэма Мэндеса. Главные роли в ней сыграли Эндрю Скотт, Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден, Джордж Маккэй, а также лента является одним из главных претендентов на Оскар-2020.

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Сюжет расскажет о самом разгаре Первой Мировой войны, когда двое совсем юных солдат вынуждены были отправиться на опасное задание, чтобы предотвратить смерти союзников. Для этого им нужно было попасть на вражескую территорию, а также выиграть гонку со временем.

Фильм 1917 выйдет в украинский прокат 30-го января 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что появились первые кадры из фильма Довод от Кристофера Нолана