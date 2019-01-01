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Ужасы войны: Опубликован волнующий трейлер фильма 1917 о Первой мировой

Картина-претендент на Оскар-2020 выйдет 30-го января
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1917
1917
/Скриншот с YouTube

В Сети появился новый трейлер ожидаемой военной драмы 1917 от режиссера Сэма Мэндеса. Главные роли в ней сыграли Эндрю Скотт, Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден, Джордж Маккэй, а также лента является одним из главных претендентов на Оскар-2020.

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Сюжет расскажет о самом разгаре Первой Мировой войны, когда двое совсем юных солдат вынуждены были отправиться на опасное задание, чтобы предотвратить смерти союзников. Для этого им нужно было попасть на вражескую территорию, а также выиграть гонку со временем.

Фильм 1917 выйдет в украинский прокат 30-го января 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что появились первые кадры из фильма Довод от Кристофера Нолана

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Теги
1917 трейлер Военная драма Первая мировая война Оскар Сэм Мэндес Бенедикт Камбербэтч Все теги
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