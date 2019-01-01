Загадочно и впечатляюще: Вышел трейлер нового шпионского триллера Кристофера Нолана

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Довод

Совсем недавно в Сети появились первые кадры из нового фильма режиссера Кристофера Нолана под названием Довод, а теперь же Warner Bros опубликовали дебютный трейлер. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон и Элизабет Дебики.

Постер фильма Довод /facebook.com/WarnerBrosPicturesUkraine/

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Сюжетные детали до сих пор держаться в секрете, но пока что известно, что лента будет шпионским триллером с экшеном, заговорами и любовной историей. Кроме того, судя по ролику, нас ожидает необычное зрелище с путешествиями во времени, а также невероятным масштабом. К слову, сам Нолан окрестил данную работу самой амбициозной в своей карьере.

Фильм Довод выйдет в украинский прокат 16-го июля 2020-го года.

Ранее сообщалось о том, что опубликован волнующий трейлер фильма 1917 о Первой мировой