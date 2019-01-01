Харли Квинн берет оружие: Появились новые кадры из экшена Хищные Птицы от DC

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Хищные Птицы: Потрясающая история Харли Квинн /Flickr

До выхода нового экшен-блокбастера от Warner и DC под названием Хищные Птицы: Потрясающая история Харли Квинн осталось всего-то пару месяцев. Но студия уже активно подогревает ожидания новыми промо, и на этот раз опубликовала свежие кадры, на которых изображена главная героиня в исполнении Марго Робби.

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Лента расскажет о знакомой зрителям Харли, которая раньше была влюблена в Джокера, но избавилась от этого груза. Теперь она собирает команду девушку-героинь для того, чтобы расправиться с криминальным боссом и его подопечными.

Блокбастер Хищные Птицы: Потрясающая история Харли Квинн выйдет в прокат 8-го февраля 2020-го года.

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