Кровь, насилие и брань: Отряд Самоубийц 2 получил взрослый рейтинг 18+

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Отряд Самоубийц /Flickr

Скандальный режиссер и сценарист Джеймс Ганн, который снял две части Стражей Галактики, а в данный момент работает над новым Отрядом Самоубийц, добился от боссов Warner более высокого возрастного рейтинга для своего фильма - рейтинга R (18+).

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Данный взрослый рейтинг подразумевает то, что в блокбастере допустимы жестокость, кровь, насилие, секс и нецензурная лексика. Такой подход может освежить перезапуск, тем более, что студия нацелилась на блокбастеры для взрослой аудитории после успеха кинокомикса Джокер.

Напомним, что новый Отряд Самоубийц не является продолжением первой части, однако в нем вернутся некоторые актеры оттуда, включая Марго Робби, которая вновь сыграет Харли Квинн. Лента выйдет 6 августа 2021 года, однако следующим фильмом от DC, похожим по стилистике, станут Хищные Птицы: Фантастическая история Харли Квинн, который выйдет 6 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Джокер стал самым кассовым фильмом 18+ в истории