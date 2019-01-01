DC могут сделать Супермена чернокожим: Что известно о блокбастере

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Будущее блокбастеров от DC /Flickr

Киностудия Warner уже начала строить новые планы на фильмы по комиксам DC, большинство из которых в прошлом провалились. Теперь же продюсеры намерены сосредоточиться на отдельных проектах без привязки к киновселенной, а также на супергеройских лентах с рейтингом R. Об этом сообщило издание Variety.

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Одним из запланированных фильмов станет Супермен, история о котором, возможно, будет перезагружена. Студия рассматривает на эту роль актера Майкла Б. Джордана, с которым даже были проведены переговоры, где он рассказал о своем видении ленты о герое, однако пока контракт подписан не был, ведь Джордан занят на других проектах. Предположительная дата выхода фильм о человеке из стали - 2023-ий год. Напомним, что Супермена играл Генри Кавилл, который теперь сосредоточился на других проектах, а также на сериале Ведьмак от Netflix.

Майкл Б Джордан /Getty Images

Среди других супергеройских блокбастеров от Warner числится Корпус Зеленых Фонарей, продолжение и спин-офф Аквамена, а также Флэш, Бэтмен и Отряд Самоубийц. Последний может получить возрастной рейтинг R (18+), так как студия намерена выпускать ленты для взрослого зрителя.

Напомним, следующей картиной от DC станут Хищные Птицы: Фантастическая история Харли Квинн, которая выйдет 6 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что фильм Джокер установил новый мировой рекорд