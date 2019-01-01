"Потрясающая история Харли Квинн": Вышел трейлер Хищных Птиц с Марго Робби

Блокбастер от DC выйдет в начале 2020-го года

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Хищные Птицы: Потрясающая история Харли Квинн /instagram.com/birdsofprey/

Студии Warner Bros и DC совсем недавно опубликовали новые постеры фильма Хищные Птицы: Потрясающая история Харли Квинн, а теперь представили первый полноценный трейлер блокбастера. Главные роли в ленте сыграли Марго Робби, Юэн МакГрегор, Мэри Элизабет Уинстэд и другие.

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Кинокомикс расскажет о команде супергероинь во главе с Харли Квинн, которые стоят на страже Готэма, держа всех в страхе. В ролике можно увидеть саму Харли, рассказывающую о своем становлении после расставания с Джокером, ее команду, а также злодеев Черную Маску и Виктора Заза.

Хищные Птицы отправятся в кинотеатры Украины уже 6-го февраля 2020-го года.

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