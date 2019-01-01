Миллиард долларов: Джокер установил новый мировой рекорд

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Джокер /Flickr

Один из главных фильмов этого года Джокер побил еще один рекорд. На этот раз картина Тодда Филлипса перешагнула отметку в миллиард долларов заработка в мировом прокате. Таким образом, кинокомикс стал не только самым кассовым фильмом с рейтингом R (18+), но и единственным в этом роде, кому удалось собрать миллиард.

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Стоит отметить, что подобного результата картине удалось добиться на седьмой неделе проката, а также примечательно то, что фильм не выходил на одной из самых крупных площадок в мире - в Китае. В данный момент общая касса Джокера составляет 1 млрд 16 млн долларов.

Ранее сообщалось о том, что Джокера выдвинули на Оскар во всех основных категориях