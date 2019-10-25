Абсолютный рекорд: Джокер стал самым кассовым фильмом 18+ в истории
Один из главных фильмов 2019-го года Джокер теперь окончательно стал самым кассовым фильмов с рейтингом R (18+) в истории кино. До этого лидерство удерживали оба Дэдпула, которые заработали в мировом прокате 783(первая часть) и 785 (вторая) миллионов долларов.
Regram from @toddphillips1: Wow!! Thanks to my wonderful cast & crew and of course, the fans from around the world— for seeing through all the “noise” and SHOWING UP (some more than once)! We are super proud of the film and all your wonderful messages make it that much more special. #Joker worldwide.
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Как сообщает журнал Forbes, кассовые сборы кинокомикса Джокер уже достигли 805 миллионов долларов. Таким образом, картина не только заняла первое место в упомянутом списке, но и стала первой со "взрослым" рейтингом, перешагнувшей отметку в 800 млн.
Ранее сообщалось о том, что Джокера запретили к показу в Китае