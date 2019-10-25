Абсолютный рекорд: Джокер стал самым кассовым фильмом 18+ в истории

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Джокер /Flickr

Один из главных фильмов 2019-го года Джокер теперь окончательно стал самым кассовым фильмов с рейтингом R (18+) в истории кино. До этого лидерство удерживали оба Дэдпула, которые заработали в мировом прокате 783(первая часть) и 785 (вторая) миллионов долларов.

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Как сообщает журнал Forbes, кассовые сборы кинокомикса Джокер уже достигли 805 миллионов долларов. Таким образом, картина не только заняла первое место в упомянутом списке, но и стала первой со "взрослым" рейтингом, перешагнувшей отметку в 800 млн.

Ранее сообщалось о том, что Джокера запретили к показу в Китае