Не прошел цензуру: Джокера запретили к показу в Китае

Поделись







Джокер /Flickr

Фильм Джокер стал одной из самых громких кинопремьер 2019-го года. За несколько недель проката он успел окупиться в несколько раз, а показ в Китае мог сделать его самой прибыльной картиной с рейтингом R (18+). Однако китайские власти не допустили фильм к прокату в своей стране.

Читай также: Однажды в Голливуде запретили в Китае после скандала с дочерью Брюса Ли

В издании Comic Book сообщается, что причиной запрета стал общий тон фильма, а также присутствие высокого уровня насилия. Кроме того, многие связывают это с массовыми протестами в Бейруте из-за налогов на пользование приложением WhatsApp, куда многие из участников пришли в масках Джокера.

Напомним, что фильм Джокер все еще можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

Ранее сообщалось о том, что Джокер стал одним из самых кассовых фильмов с рейтингом 18+