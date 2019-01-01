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Не прошел цензуру: Джокера запретили к показу в Китае

Лента не выйдет в прокат в Китае
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Джокер
Джокер
/Flickr

Фильм Джокер стал одной из самых громких кинопремьер 2019-го года. За несколько недель проката он успел окупиться в несколько раз, а показ в Китае мог сделать его самой прибыльной картиной с рейтингом R (18+).  Однако китайские власти не допустили фильм к прокату в своей стране.

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В издании Comic Book сообщается, что причиной запрета стал общий тон фильма, а также присутствие высокого уровня насилия. Кроме того, многие связывают это с массовыми протестами в Бейруте из-за налогов на пользование приложением WhatsApp, куда многие из участников пришли в масках Джокера.

Напомним, что фильм Джокер все еще можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

Ранее сообщалось о том, что Джокер стал одним из самых кассовых фильмов с рейтингом 18+

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