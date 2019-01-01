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Джокер стал одним из самых кассовых фильмов с рейтингом 18+

Успех фильма подкреплен большими кассовыми сборами
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Джокер
Джокер
/Flickr

Один из главных фильмов этой осени, а, возможно, и всего 2019-го года, Джокер сумел не только покорить сердца зрителей, но и стать одним из самых кассовых фильмов с рейтингом R (18+). Только за прошедший уикенд кинокомикс смог заработать 77,9 млн долларов в мире.

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Стоит отметить, что при бюджете в 55 млн $ Джокеру на данный момент удалось собрать кассу размером в 737,5 миллионов. Таким образом, он занял четвертое место в рейтинге самых прибыльных картин для взрослых. Первые два места там занимают обе части Дэдпула (785 и 783 млн долларов), а также Матрица: Революция, которая в свое время заработала 742 миллиона.

Ранее сообщалось о том, что Гемини с Уиллом Смитом провалился и принес убытки

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