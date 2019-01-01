75 млн долларов: Гемини с Уиллом Смитом провалился и принес убытки

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Гемини /Flickr

Недавно вышедший в прокат экшен-фильм Гемини с Уиллом Смитом в главной роли не смог стать популярным и востребованным в мировом прокате. Картина провалилась, а убытки, по заявлению издания THR, для создателей могут оказаться слишком большими.

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Сообщается, что продюсеры могут потерять 75 миллионов долларов. В целом, производство картины, в которой были задействованы новейшие технологии захвата и обработки изображений, обошлось создателям в 140 миллионов долларов, а расходы на рекламную кампанию достигли 100 млн$. В мировом прокате за несколько недель фильм собрал лишь 118 млн.

Напомним, что мировая премьера фильма Гемини состоялась 25-го сентября, в Украине - 10-го октября.

Ранее сообщалось о том, что фильм Однажды в Голливуде запретили в Китае после скандала Тарантино с дочерью Брюса Ли