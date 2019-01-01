"Неутешительный результат": Критики разгромили боевик Гемини с Уиллом Смитом
Фантастический боевик Гемини с Уиллом Смитом в главной роли является одним из самых ожидаемых фильмов 2019-го года. Однако накануне на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сняли запрет на написание отзывов, после чего появились первые комментарии от критиков, большинство из которых - негативные.
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Так, например, Элла Кэмп из издания IndieWire написала, что Гемини - это "непонятный продукт, рожденный из странной идеи". Кроме того, она отметила, что он так и не смог стать полноценной лентой.
А вот Стивен Далтон из The Hollywood Reporter объяснил, как фильму удалось сохранить целостность при всех его минусах. "Неутешительный результат объясняется тем, что сумма задействованных талантов, слабый сценарий и нестройная общая концепция удерживаются вместе лишь вычурным видеорядом", - прокомментировал он.
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"Трудно симпатизировать двум персонажам, когда один является копией другого, и когда ни один из них не кажется, собственно, человеком в любом смысле", - отмечает автор The Wrap Николас Барбер. А Питер Дебрудж из Variety подчеркнул, что "это тот случай, когда ужасно много усилий ушло на создание ужасно медлительного боевика".
К слову, нашлись и те, кто менее жестко прошелся по фильму. Например, критик Майк Рейес прокомментировал, что "режиссер Энг Ли сумел создать впечатляющие визуальные спецэффекты, связанные с изменением возраста персонажа, однако картине не хватает самой истории".
Напомним, что фильм Гемини выходит в украинский прокат 10-го октября.
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