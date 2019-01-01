"Леджер или Феникс?": В Америке назвали лучшего Джокера

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Джокер Феникса /Flickr

Популярное американское издание ComingSoon после выхода фильма Джокер решило опросить своих читателей, чтобы выяснить, чей же образ знаменитого злодея в кино оказался лучшим. С большим отрывом лидерство одержал Хит Леджер, сыгравший в Темном Рыцаре Кристофера Нолана. Ему отдали 60% голосов.

Джокер Леджера /Flickr

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Хоакин Феникс, который перевоплотился в злого клоуна в фильме 2019-го года, занял второе место с 18% голосов, а тройку завершил Марк Хэмилл (11%), который является голосом Джокера в некоторых мультфильмах от DC (например, Бэтмен: Маска Фантазма).

Продолжили рейтинг Джек Николсон из Бэтмена 1989-го года, Сезар Ромеро из экранизации 1966-го и Джаред Лето из Отряда Самоубийц.

Ранее сообщалось о том, что Джокер побил рекорд кассовых сборов