Лидер проката: Фильм Джокер побил рекорд кассовых сборов

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Джокер /Flickr

Популярный фильм Джокер, который уже успели окрестить одним из лучших фильмов 2019-го года, уже начал бить рекорды проката. Сообщается, что лента успел стать лучшей среди октябрьских премьер за всю историю, заработав в первый уикенд 93,5 миллионов долларов в Америке.

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Таким образом, Джокер стал первым, кто заработал такую сумму за выходные в октябре. В прошлом году рекорд установил Веном, собрав за такой же срок 80 млн долларов. Также стоит отметить, что картина заняла четвертое место по лучшим стартам среди фильмов с рейтингом R (18+).

Напомним, что фильм Джокер вышел в украинских прокат 3-го октября.

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